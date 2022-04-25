Ударился головой! Уайт после фиаско наехал на Фьюри и требует реванша

Диллиан Уайт рассказал о нарушениях "Цыганского короля" в ринге, которые стали причиной его поражения

Уайт накаляет обстановку вокруг боя с Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

В субботу в Лондоне на "Уэмбли" состоялся долгожданный бой за пояс WBC в супертяжелом весе. Тайсон Фьюри сумел победить Диллиана Уайта техническим нокаутом.

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Поединок продолжался шесть раундов, а после него Уайт назвал причины своего поражения. Правда, после этого "Злодей" все же обвинил Тайсона в нарушении правил.

"Меня ударили, но я пытался прийти в сознание. Фьюри толкнул меня, я упал и ударился головой, это нарушение правил. Это не борьба, а бокс. Мне нужно было дать дополнительное время, чтобы восстановиться, а потом продолжить бой. Меня поймал хороший удар. Я пошел на левый апперкот, он пошел на правый. Тайсон немного выше меня, поэтому, очевидно, он был на расстоянии. Я старался собраться, а он на полную толкнул меня двумя руками. Фьюрі многое сходит с рук. Тайсон сказал, что пойдет на пенсию. Я надеюсь, что он не сделает этого, потому что я хочу еще раз встретиться".

После поединка Фьюри объявил о завершении карьеры. Однако легендарный боксер Леннокс Льюис надеется, что заявление Фьюри – это пиар и он поборется за звание абсолютного чемпиона мира с победителем боя-реванша Усик – Джошуа.