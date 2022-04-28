Ф'юрі обійшов Усика в топі, незважаючи на те, що пішов з боксу. Свіжий рейтинг від ESPN

Український чемпіон Олександр Усик поступився місцем Тайсону Ф'юрі в оновленому боксерському рейтингу незалежно від вагової категорії

Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик / Фото: Instagram

Циганський король провів блискучий поєдинок проти Ділліана Вайта, відправивши в нокаут претендента в шостому раунді

Після бою Тайсон Ф'юрі піднявся в рейтингу боксерів ESPN і увійшов до топ-5, витіснивши звідти українця Олександра Усика. Незважаючи на заяву британця про завершення кар'єри, боксер, як і раніше, має право брати участь у рейтингу доти, доки офіційно не піде на пенсію.

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Ф'юрі нокаутував Уайта / Фото: REUTERS

Також поліпшив свою позицію об'єднаний чемпіон напівсередньої ваги Еррол Спенс. Після перемоги над кубинцем Йорденісом Угасом американець піднявся з 6-го на 4-те місце.

Еррол Спенс vs Йорденіс Угас / Фото: Twitter

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У рейтингу також залишився ще один український боксер – Василь Ломаченко на 7-му місці.

Топ-10 боксерів за версією ESPN:

1. Канело Альварес (Мексика)

2. Теренс Кроуфорд (США)

3. Наоя Іноуе (Японія)

4. Еррол Спенс (США)

5. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)

6. Олександр Усик (Україна)

7. Василь Ломаченко (Україна)

8. Хуан Франсіско Естрада (Мексика)

9. Джош Тейлор (Велика Британія)

10. Джервонта Девіс (США)

Олександр Усик отримає свій шанс поліпшити своє місце в рейтингу, але вже після реваншу з Ентоні Джошуа, який має відбутися 23 липня.