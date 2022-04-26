Усик готує сюрприз для Джошуа! Що чекає на британця?

Український чемпіон зізнався, що кардинально змінив свій бокс. Але розкривати усі карти відмовився

Усик може змінити стійку в бою-реванші проти Джошуа / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Олександр Усик дуже якісно підходить до тренувального процесу перед боєм-реваншем проти Ентоні Джошуа. Промоутер британця Едді Хірн заявив, що остаточний контракт буде незабаром підписаний, а також назвав найреальнішу дату проведення поєдинку.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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Український чемпіон світу за версія WBO, WBA, IBF у надважкій вазі розуміє, що друге протистояння з Джошуа кардинально відрізнятиметься від попереднього. Виходячи з цього, Усик готується підійти до поєдинку з новим стилем ведення бою. Що саме буде змінено, українець не зізнався, але зрозуміло натякнув на одну складову в інтерв'ю для Reuters:

"Все буде по-іншому. Джошуа знадобляться всі інструменти в його арсеналі. При цьому він має бути готовим до різних трюків. Я не можу розкрити все. Я не можу відкрити свої карти. Тільки натякну, що я збираюся змінити свою стійку чи позицію".

Усик навчає сина рубати дрова / Фото: Колаж: Сьогодні, usyk_kate1505

Цілеспрямована підготовка змушує українця бути дуже зосередженим. Відволікається від тренувань Олександр Усик у колі родини. Наприклад, він навчає свого сина рубати дрова.