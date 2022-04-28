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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Залізний Майк обізвав Усика любителем. Несподіване приниження від легенди боксу

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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28 квітня, 08:43
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Легендарний чемпіон Майк Тайсон продовжує вірити в талант британця Ентоні Джошуа у реванші з Олександром Усиком
Майк Тайсон прогнозує перемогу українцю у поєдинку з Джошуа
Майк Тайсон прогнозує перемогу українцю у поєдинку з Джошуа / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Культовий супертяж Майк Тайсон не забуває своїх боксерських здібностей. Минулого тижня Залізний Майк потрапив у черговий скандал – у літаку побив пасажира.

Але окрім скандалів зі своєю участю, легенда світового боксу продовжує ділитися своєю експертною думкою про майбутні поєдинки. Днями Майк Тайсон побував у гостях у Джо Рогана, де розклав по поличках майбутній реванш Усика та Джошуа

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"Стиль Усика збиває з пантелику чуваків типу Джошуа. Дуже багато фінтів, багато рухів. Це аматорська школа у найкращих її проявах. Хто б що не говорив, але Джошуа насправді не любитель.

Він багато вміє, тому не поспішайте списувати чувака з рахунків. І найголовніше те, що він навіть зараз продовжує вчитися новому. Думаю, саме у цьому його головна небезпека. Він, бл**ь, досі вчиться.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Getty Images

Йому треба викидати більше ударів. (Показує). Бах! Бах! Потім джеб. Йому не можна просто хитати. Його джеб має працювати за призначенням, а не просто розсікати повітря. А ще треба збільшити темп. Небагато, але потрібно.

Говорю вам, у чувака капець величезний потенціал. Він не слабкий. Але з якоїсь невідомої причини ми завжди чекали від нього більшого, ніж він може дати. Можливо це якось пов'язано з тією шаленою підтримкою співвітчизників", – цитує Тайсона vringe.com.

Майк Тайсон в Києві
Майк Тайсон в Києві / Фото: Сергiй Ревера

Раніше ми розповідали про сюрпризі, які готує Усик для Джошуа. Український чемпіон кардинально змінив свій стиль, але поки що не розкриває всі карти.

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Хірн: "Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 23 липня"
Хірн: "Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 23 липня" / Фото: REUTERS

Сам поєдинок Усик – Джошуа має відбудеться 23 липня, але місце бою ще не вибрали.

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

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