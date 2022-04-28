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Железный Майк обозвал Усика любителем. Неожиданное унижение от легенды бокса

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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28 апреля, 08:43
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Легендарный чемпион Майк Тайсон продолжает верить в талант британца Энтони Джошуа в реванше с Александром Усиком
Майк Тайсон прогнозирует победу украинцу в поединке с Джошуа
Майк Тайсон прогнозирует победу украинцу в поединке с Джошуа / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Культовый супертяж Майк Тайсон не забывает свои боксерские способности. На прошлой неделе Железный Майк попал в очередной скандал – в самолете избил пассажира.

Но кроме скандалов со своим участием, легенда мирового бокса продолжает делиться своим экспертным мнением о предстоящих поединках. На днях Майк Тайсон побывал в гостях у Джо Рогана, где разложил по полочкам будущий реванш Усика и Джошуа.

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"Стиль Усика сбивает с толку чуваков типа Джошуа. Очень много финтов, очень много движений. Это любительская школа в самых лучших ее проявлениях. Кто бы что не говорил, но Джошуа на самом деле не любитель.

Он многое умеет, поэтому не спешите списывать чувака со счетов. И самое главное это то, что он даже сейчас продолжает учиться новому. Думаю, именно в этом его главная опасность. Он, бл**ь, до сих пор учиться.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Getty Images

Ему нужно выбрасывать больше ударов. (Показывает). Бах! Бах! Потом джеб. Ему нельзя просто финтить. Его джеб должен работать по назначению, а не просто рассекать воздух. А еще ему нужно увеличить темп. Немного, но нужно.

Говорю вам, у чувака капец огромный потенциал. Он не слабак. Но по какой-то неизвестной мне причине мы всегда ожидали от него большего, чем он может дать. Может быть это как-то связано с той неистовой поддержкой соотечественников", – цитирует Тайсона vringe.com.

Майк Тайсон в Киеве
Майк Тайсон в Киеве / Фото: Сергей Ревера

Ранее мы рассказывали о сюрпризе, который готовит Усик для Джошуа. Украинский чемпион кардинально изменил свой стиль, но пока не раскрывает все карты.

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Хирн: "Бой-реванш Усик – Джошуа состоится 23 июля"
Хирн: "Бой-реванш Усик – Джошуа состоится 23 июля" / Фото: REUTERS

Сам поединок Усик – Джошуа должен состоится 23 июля, но место боя еще не выбрали.

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

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