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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Дружина Усика страждає від болю та горя

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
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25 квітня, 11:05
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Дружина українського боксера підсумувала два місяці війни постом про заборонену зброю, яку використовують рашисти

Два місяці війни позаду. Росія продовжує агресію на території України. Підлі обстріли великих міст та маленьких населених пунктів продовжуються щодня. Рашисти використовують заборонену зброю у війні проти України.

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Саме одним з фактів військового злочину поділилася дружина Олександра Усика. Вона підсумувала минулі два місяці від початку вторгнення РФ в Україну зворушливим постом та співчуттями всім українцям, які втратили за цей час рідних.

Своє звернення Катерина Усик оформила на тлі новини про заборонене озброєння, яке використовують орки під час бомбардувань мирних людей:

"Два Місяці! Болю, горя! Співчуємо всім, хто втратив близьких. Розумію, що ці слова не повернуть нікого. Від цього й нудно, що нічого не можеш зробити. Крім того, як постійно благати Бога про мир в Україні" – написала Катерина Усик в Instagram.

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Факти таких злочинів зафіксовані у Бучі та Ірпені. Після ексгумації тіл судмедексперти виявляли у загиблих смертельні поранення флешеттами.

Флешетти – це загострені сталеві снаряди, схожі на дротики з дартсу. Особливий тип озброєння, що застосовувався військово-повітряними силами проти скупчення піхоти під час Першої світової війни. Флешеттами наповнювали авіабомби для максимальної поразки супротивника після розриву снаряда.

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Раніше Катерина Усик поділилася своєю головною мрією на 9 травня.

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