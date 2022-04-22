Чи не чіпайте, то на 9 травня! Дружина Усика показала свою мрію

Вже другий місяць Україна героїчно протистоїть російським військам. Ходять чутки, що Путіну потрібна велика перемога на 9 травня.
А ось дружина Олександра Усика, яка раніше виступала за створення жіночої армії в Україні, розповіла про свої травневі мрії
Катерина у соцмережах перепостила картинку з Кримським мостом та написом "Не чіпати! То на 9 травня". І від себе додала:
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"Я не знаю, що буде далі, але моя мрія на 9 травня саме така! Все буде Україна".
Тут йде відсилання на слова секретар РНБО Олексія Данилова, який заявив, що за першої нагоди Україна вдарить по Кримському мосту.
Що ще розповідала Катерина Усик
- Дівчина пояснила, чому Олександр не міг назвати "Чий Крим". Нібито сім'я перебувала під загрозою фізичної розправи.
- За допомогою фотожаб висміяла пропозиція Філіпа Кіркорова допомогти Медведчуку.
- Розповіла, що наступним потрапить під заборону в Росії.
- Повідомила, коли Василь Ломаченко проведе наступний бій.
- І показала, як виглядає справжнє обличчя російського окупанта.