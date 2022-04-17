"Рашка – діра": дружина Усика сказала, що заборонять у Росії

Катерина Усик повернулася до соцмережі. Її заблокували у Instagram через правду про війну. Дівчина створила новий обліковий запис і не перестала говорити все, що думає. А також тонко тролити путінський режим.
На цей раз у сторіс Катерина перепостила жарт:
"У Росії збираються заборонити небо та сонце, тому що вони своїми кольорами підтримують Україну".
А потім додала від себе: "Рашка – дірка!".
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Раніше Катерина Усик висміювала російську армію та Путіна.
Постила анекдоти.
Висміювала українських біженок, які за кордоном відпочивають у нічних клубах з іноземцями
В одному з останніх постів дружина Усика раділа, що СБУ вдалося заарештувати Віктора Медведчука.
До речі, Олександр Усик відкрив свій власний благодійний фонд для допомоги біженцям та українській армії.