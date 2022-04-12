У країні війна, а вони бухають з іноземцями: крик душі дружини Усика

Дружина Олександра Усика звернулася до українських жінок. Її обурила поведінка земляків за кордоном. Раніше Катерина розсмішила соцмережі анекдотом.
На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала емоційний пост.
"Люди! Замисліться! Допомагайте країні, а не ганьбіть її...
Я хочу звернутися до наших жінок з такою пропозицією: поводитися пристойно і не кричати на кожному розі в нічних закладах, що вони з України.
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Це ганьба! У країні війна, чоловіки в Україні, а вони танцюють та бухають із іноземцями. Що про нас подумають європейці? Навіщо нам допомагати, якщо в нас і так все ОК", – написала Катерина.
Нагадаємо, раніше російські війська організували базу в будинку Усика під Києвом. Про це повідомляла у соцмережах Катерина.