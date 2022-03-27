Дружина Усика лютує. Орки організували базу в будинку українського чемпіона

Олександр Усик залишив Україну, щоб розпочати цілеспрямовану підготовку до наступного бою. Тим часом село Ворзель, де проживала родина чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкому дивізіоні, продовжує перебувати в окупації.
Більше того, рашисти організували на території майна Олександра Усика свою міні-базу, про що повідомили його дружині односельці. Відповідне повідомлення Катерина Усик виклала на своїй сторінці в Instagram, додавивши побажання загарбникам:
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"Поживіть у моєму домі!!! Недовго Вам залишилося!!! Дон Дон Дон!!!"
Раніше російські окупанти вже обстрілювали будинок Олександра Усика. Про це також повідомляла дружина українського боксера.
Промоутер Ентоні Джошуа назвав крайню можливу дату бою-реваншу з Усиком.