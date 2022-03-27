Дружина Усика лютує. Орки організували базу в будинку українського чемпіона

Дружина Олександра Усика повідомила, що на території їхнього будинку у Ворзелі розташувалися рашисти

Будинок Усика потрапив під обстріл / Фото: Колаж: Сьогодні

Олександр Усик залишив Україну, щоб розпочати цілеспрямовану підготовку до наступного бою. Тим часом село Ворзель, де проживала родина чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкому дивізіоні, продовжує перебувати в окупації.

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Більше того, рашисти організували на території майна Олександра Усика свою міні-базу, про що повідомили його дружині односельці. Відповідне повідомлення Катерина Усик виклала на своїй сторінці в Instagram, додавивши побажання загарбникам:

"Поживіть у моєму домі!!! Недовго Вам залишилося!!! Дон Дон Дон!!!"

/ Фото: Instagram usykkate1

Раніше російські окупанти вже обстрілювали будинок Олександра Усика. Про це також повідомляла дружина українського боксера.

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