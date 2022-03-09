Кадировці обстріляли будинок Усика! Дружина боксера розшукує живих

Дружина чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика повідомила у соцмережах, що її будинок у Ворзелі обстріляли російські війська.
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"Ворзель! Якщо хтось відгукнеться з моєї вулиці Лесі Українки (де стояв мій будинок), з 4 березня не можу нікому додзвонитися. Дуже переживаю за сусідів. Там дуже багато людей було. Зараз тихо! Я переживаю, чи вони живі. Останні повідомлення із фотографіями були страшні.
Кадировці обстріляли всі будинки, зокрема й мій. Якщо з'явиться інформація, напишіть мені. Я вірю, що вони всі живі", – написала Катерина у Instagram.
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