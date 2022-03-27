Жена Усика в ярости. Орки организовали базу в доме украинского чемпиона

Жена Александра Усика сообщила, что на территории их дома в Ворзеле расположились рашисты

Дом Усика попал под обстрел / Фото: Коллаж: Сегодня

Александр Усик покинул Украину, чтобы начать целенаправленную подготовку к следующему бою. Тем временем село Ворзель, где проживала семья чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе, продолжает пребывать в оккупации.

Реклама

Более того, рашисты организовали на территории имущества Александра Усика свою мини-базу, о чем сообщили его жене односельчане. Соответствующее сообщение Екатерина Усик выложила на своей странице в Instagram, додавив яростные пожелания захватчикам:

"Поживите в моем доме!!! Недолго Вам осталось!!! Дон Дон Дон!!!"

/ Фото: Instagram usykkate1

Ранее российские оккупанты уже обстреливали дом Александра Усика. Об этом тоже сообщала жена украинского боксера.

Реклама

Промоутер Энтони Джошуа назвал крайнюю возможную дату боя-реванша с Усиком.