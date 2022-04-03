"Курва, я тя кінчу": Дружина Усика мемом висміяла російську армію

Катерина Усик впевнена, що фашистські війська зганьбилися в Україні і тепер над ними сміється весь світ

Дружина Усика активно розповідає про війну / Фото: Instagram

Дружина Олександра Усика дуже активна у соцмережах під час війни. Вона не приховує, що бажає смерті Путіну.

Катерина захоплюється хоробрістю українських воїнів і глузує з армії орків.

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У соцмережах Катерина опублікувала емоційний пост, супроводивши його чудовим мемом.

"Зараз увесь світ спостерігає і, не приховую, сміється з російської армії! Такої ганьби ще не було! Її вже ніхто не боїться!

Ми все переживемо. Перед нами відчинені всі двері і нас поважають", – написала дружина Усика у сторіс Instagram.

Раніше Катерина Усик поскаржилася, що Instagram заблокував її обліковий запис за те, що вона розповідала правду про "русский мир". Наразі дівчина знаходиться у Празі, поки Олександр готується до реваншу з Ентоні Джошуа.

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До речі, про російську курву чудовий хіт склали польські вболівальники, зацініть: