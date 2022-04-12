В стране война, а они бухают с иностранцами: крик души жены Усика

Екатерина Усик считает, что украинские женщины позорят свою страну за границей. Они ходят по ночным клубам и развлекаются с иностранцами

Екатерина Усик пристыдила украинских девушек / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Супруга Александра Усика обратилась к украинским женщинам. Ее возмутило поведение земляков за границей. Ранее Екатерина рассмешила соцсети анекдотом.

На своей страничке в Instagram девушка опубликовала эмоциональный пост.

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"Люди! Задумайтесь! Помогайте стране, а не позорьте ее... Я хочу обратиться к нашим женщинам с таким предложением: вести себя прилично и не кричать на каждом углу в ночных заведениях, что они из Украины.

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Это позор! В стране война, мужчины в Украине, а они танцуют и бухают с иностранцами. Что подумают о нас европейцы? Зачем нам помогать, если у нас и так все ОК", – написала Екатерина.

Напомним, ранее российские войска организовали базу в доме Усика под Киевом. Об этом сообщала в соцсетях Екатерина.