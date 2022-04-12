Шляхетний вчинок чемпіона. Олександр Усик відкриває фонд допомоги українцям

Український боксер допоможе військовим та співвітчизникам, які стали жертвами вторгнення Росії

Усик створив благодійний фонд / Фото: Колаж: Сьогодні

Український чемпіон продовжує свою активну діяльність на підтримку своєї країни. Після початку цілеспрямованої підготовки до бою-реваншу проти Джошуа, Олександр Усик убезпечив себе від спілкування зі ЗМІ.

Олександр Усик вдячний своїм уболівальникам за підтримку / Фото: Reuters

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Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі черговий меседж передав через свій ютуб-канал. Усік повідомив про відкриття благодійного фонду Usyk Foundation .

" Моя команда і я зробили фонд, який допомагатиме людям, які залишилися без житла і потребують допомоги. Ми допомагатимемо теробороні, воїнам ЗСУ. Усім хочу побажати здоров'я, щастя та радості. Давайте молитися, і все в нас буде слава богу. До перемоги – разом!" – заявив Олександр Усик.

Проведення бою-реваншу Усик – Джошуа в Лондоні під великим питанням . Про це заявив промоутер Едді Хірн. Сторони перебувають на фінальному етапі за контрактом поєдинку. Точна дата і час стануть відомими протягом кількох тижнів.