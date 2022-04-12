Усик відмовився від реваншу? Український боксер проти бою у Лондоні

Промоутер Едді Хірн впевнений, що Олександр Усик не захоче проводити бій у Великій Британії. Відомі причини

Усик проти реваншу з Джошуа в Лондоні / Фото: Колаж: Сьогодні

Команди Олександра Усика та Ентоні Джошуа продовжують активну фазу переговорів про матч-реванш, і навіть заявили про попередню дату поєдинку. Але є й певні нюанси, через які не можуть підписати остаточний контракт. Зокрема, місце проведення бою.

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Едді Гірн і Олександр Усик / Фото: Getty Images

Про те, як відбуваються перемовини, розповів промоутер Едді Хірн. Він упевнений, що Усик нізащо не погодиться знову провести бій на батьківщині Ентоні Джошуа. Однією з причин є можливі гонорари спортсменів, які суттєво зменшуватимуться через британські податки.

"Якщо все складеться з контрактами та виплатами за право провести бій, то чесно кажучи, нам буде дуже складно привезти Усика до Великобританії. Ми не можемо вибрати місце, де Усику заплатять набагато менше. Ми хочемо провести бій у Лондоні, це була б велика перевага для Джошуа, але виплата за право організувати поєдинок генерує вдвічі більше грошей. Усик нізащо не дозволить влаштувати бій у Лондоні. Так що нам потрібно взяти до уваги, але Джошуа просто хоче бій, без конкретного місця. У нас є низка пропозицій та дат. Нині ми вивчаємо контракти. Подивимося, де відбудеться бій, але думаю, що за два тижні ми з усім розберемося" , – заявив Едді Хірн Mirror.

Чемпіон перевершує у габаритах претендента / Фото: REUTERS

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Сторони знаходяться на фінішній прямій по контракту на бій, а через кілька тижнів дізнаємося офіційно всі його подробиці.

Поки Олександр Усик зосереджений на підготовці до бою, його дружина Катерина шокована поведінкою українських біженців у Європі.