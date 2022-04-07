Усик зрадив Україну? Боксер подякував митрополиту УПЦ Московського патріархату

Український боксер на Благовіщення офіційно заявив про початок підготовки до наступного поєдинку

Усик заявив про початок підготовки до наступного бою / Фото: Колаж: Сьогодні

Війна в Україні дуже вплинула на життя українського боксера Олександра Усика. Його сім'ї довелося покинути рідний будинок у Київській області, який понівечили орки.

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Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі тимчасово перебував у Празі. А ось новий пост у своєму Instagram, в якому Усик заявив про початок підготовки до наступного бою, з геолокацією міста Лондон. Можливо, саме там українець цілеспрямовано готуватиметься до реваншу проти Ентоні Джошуа.

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Усіх вас вітаю зі Святом Благовіщення Пресвятої Богородиці. Я приступив до безпосередньої підготовки до поєдинку. У зв'язку з цим хотів би сказати кілька слів, якими завершив би всі коментарі та висловлювання з мого боку стосовно військової агресії щодо нашої країни України. Головним та першочерговим у моєму житті є Православна Віра. І це не просто данина традиції чи зовнішня обрядовість. У вірі, сенс мого життя. Віра – це моє життя. Божа Воля визначила мені народитись у цей час, у цій прекрасній країні, яку я безмежно люблю, та бути вірним чадом Української Православної Церкви. Церкви, яка вчить мене любові до ближнього, захисту ближнього та смирення.

/ Фото: Instagram usykaa (Официальная страница Александра Усика)

При цьому Олександр Усик залишається вірним УПЦ Московського патріархату. Боксер звернувся зі словами подяки до митрополита Онуфрія, який виступив проти російської агресії :

Орієнтуюсь на Предстоятеля нашої Церкви Блаженнішого митрополита Онуфрія, який абсолютно ясно і зрозуміло дав оцінку всьому, що відбувається, назвавши речі своїми іменами. І так само беру за основу його духовне настанову, в якій він особливо зазначив, що зараз, у цей трагічний час, треба більше молитися. Тому, починаючи підготовчий процес, йду в суто духовний, спортивний та інформаційний пост. Прошу ваших молитов і підтримки, щоб з максимальною віддачею підготуватися до поєдинку, щоб гідно виконати, життєвий спортивний послух, покладений на мене Богом, а через нього прославити нашу неньку Україну та подарувати всім вам гарний поєдинок. Все буде бог, все буде кохання, все буде Україна.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

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Офіційно про час і дату матчу-реваншу поки що не повідомлялося. Сторони Усика та Джошуа ведуть переговори. Тим часом дружина Олександра продовжує інформаційну війну проти окупантів та хоче повернути Крим.