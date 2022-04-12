Благородный поступок чемпиона. Александр Усик открывает фонд помощи украинцам

Украинский боксер поможет военным и соотечественникам, которые стали жертвами вторжения России

Усик создал благотворительный фонд / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский чемпион продолжает свою активную деятельность в поддержку своей страны. После начала целенаправленной подготовки к бою-реваншу против Джошуа, Александр Усик оградил себя от общения со СМИ.

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе очередной месседж передал через свой ютуб-канал. Усик известил об открытии благотворительного фонда Usyk Foundation.

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"Моя команда и я сделали фонд, который будет помогать людям, оставшимся без жилья и нуждающимся в помощи. Мы будем помогать теробороне, воинам ВСУ. Всем хочу пожелать здоровья, счастья и радости. Давайте молиться, и все у нас будет слава богу. К победе – вместе!" – заявил Александр Усик.

Проведение боя-реванша Усик – Джошуа в Лондоне под большим вопросом. Об этом заявил промоутер Эдди Хирн. Стороны находятся на финальном этапе по контракту поединка. Точная дата и время станут известны в течении нескольких недель.