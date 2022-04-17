"Рашка – дыра": жена Усика сказала, что запретят в России

Супруга чемпиона мира по боксу потроллила Россию, где цензура достигла такого размаха, что запрещают все связанное с Украиной

Оккупанты готовы запретить даже солнце и небо / Фото: Коллаж: Сегодня

Екатерина Усик вернулась в соцсети. Ее заблокировали в Instagram из-за правды о войне. Девушка создала новый аккаунт и не перестала говорить все, что думает. А также тонко троллить путинский режим.

На этот раз в сторис Екатерина перепостила шутку:

Реклама

"В России собираются запретить небо и солнце, потому что они своими цветами поддерживают Украину".

А потом добавила от себя: "Рашка – дыра!".

Ранее Екатерина Усик высмеивала российскую армию и Путина.

Реклама

Постила анекдоты.

Реклама

Высмеивала украинских беженок, которые за границей отдыхают в ночных клубах с иностранцами.

В одном из последних постов супруга Усика радовалась, что СБУ удалось арестовать Виктора Медведчука.

Кстати, Александр Усик открыл свой собственный благотворительный фонд для помощи беженцам и украинской армии.