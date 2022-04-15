Блокируют за правду о войне. Жена Усика вернулась в Instagram!

Супруга украинского чемпиона Екатерина снова в сети. Жена Усика обрела новую жизнь на просторах социальных сетей

Жена Усика вернулась в Instagram / Фото: Коллаж: Сегодня, usyk_kate1505

Два дня назад эпатажная жена Александра Усика, которая ведет информационную войну против путинского режима в социальных сетях, исчезла из Instagram.

/ Фото: Instagram usykkate1

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Свою новую виртуальную жизнь Екатерина Усик обрела создав вторую страницу в Instagram, где объяснила почему она вещает из другого аккаунта.

"Моя вторая страница, так как основную блокируют за правду"

Екатерина во время войны не стеснялась в выражениях в сторону России, Путина и рашистской армии, что, скорее всего, и послужило причиной блокировки основного аккаунта.

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Усик вместе с женой Екатериной / Фото: usyk_kate1505

Одним из первых постов на новой странице, стала фотография Екатерины вместе со своим супругом Александром Усиком в Дубай, где украинский боксер ведет подготовку к бою с Энтони Джошуа.

Александр Усик открыл свой собственный благотворительный фонд для помощи беженцам и украинской армии.