Блокують правду про війну. Дружина Усика повернулася до Instagram!

Два дні тому епатажна дружина Олександра Усика, яка веде інформаційну війну проти путінського режиму у соціальних мережах, зникла з Instagram.
Своє нове віртуальне життя Катерина Усик знайшла створивши другу сторінку в Instagram, де пояснила чому вона веде мовлення з іншого акаунта.
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"Моя друга сторінка, тому що основну блокують за правду"
Катерина під час війни не соромилася у висловлюваннях у бік Росії, Путіна і рашистської армії, що, швидше за все, і спричинило блокування основного акаунта.
Одним з перших постів на новій сторінці стала фотографія Катерини разом зі своїм чоловіком. Олександром Усиком у Дубай, де український боксер веде підготовку до бою з Ентоні Джошуа.
Олександр Усик відкрив свій власний благодійний фонд для допомоги біженцям та українській армії .