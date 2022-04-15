Блокують правду про війну. Дружина Усика повернулася до Instagram!

Дружина українського чемпіона Катерина знову в мережі. Дружина Усика выдновила життя на просторах соціальних мереж

/ Фото: Колаж: Сьогодні, usyk_kate1505

Два дні тому епатажна дружина Олександра Усика, яка веде інформаційну війну проти путінського режиму у соціальних мережах, зникла з Instagram.

/ Фото: Instagram usykkate1

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Своє нове віртуальне життя Катерина Усик знайшла створивши другу сторінку в Instagram, де пояснила чому вона веде мовлення з іншого акаунта.

"Моя друга сторінка, тому що основну блокують за правду"

Катерина під час війни не соромилася у висловлюваннях у бік Росії, Путіна і рашистської армії, що, швидше за все, і спричинило блокування основного акаунта.

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/ Фото: usyk_kate1505

Одним з перших постів на новій сторінці стала фотографія Катерини разом зі своїм чоловіком. Олександром Усиком у Дубай, де український боксер веде підготовку до бою з Ентоні Джошуа.

Олександр Усик відкрив свій власний благодійний фонд для допомоги біженцям та українській армії .