Погрожували забрати дітей. Дружина Усика пояснила, чому боксер не міг назвати "Чий Крим"

Сім'я українського боксера Олександра Усика жила в Криму до 2017 року і постійно перебувала під загрозою фізичної розправи

У Криму Олександр Усик носив форму збірної України / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

Чемпіона світу за версіями WBO/WBA/IBF у хевівейті Олександра Усика часто звинувачували у проросійських поглядах за його уникливі відповіді щодо належності Криму. Проте щоб не відповідати безпосередньо, у боксера були досить вагомі причини.

Про це розповіла його дружина Катерина, якій неодноразово погрожували за українські символи, коли вона ще жила в Криму.

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"Я жила в Криму за Росії до 2017 року. Я їздила постійно з українським прапором машиною і мені її обіцяли підірвати. До мене підійшов знайомий і каже: "Катя, мені передали, якщо ти не знімеш прапор України – машину підірвуть". Але, звичайно, ніхто нічого не зробив. Коли Сашка проплачені журналісти постійно запитували: "Чий Крим?", паралельно йшли погрози нашій сім'ї. Всі знали, де я живу, а вони були здатні на все, що завгодно. Саня просто не міг висловити свою позицію. Дійшло до того, що погрожували прийти додому, знайти щось заборонене у Росії та віддати мене в СІЗО, а дітей до дитбудинку.

Ви ж розумієте, що якби вони хотіли щось знайти, то знайшли! Ось вам і відповідь, чому Сашко нічого не міг сказати.

А зараз вони загрожують, що заберуть мою оселю. Нехай забирають! Все одно, рано чи пізно, Крим повернеться до складу України. І кримчани це знають", – розповіла Катерина в інтерв'ю FanDay.

Раніше ми повідомляли, як Катерина Усик висміяла реакцію в Росії на затримання Віктора Медведчука. За одіозного політика вступився епатажний співак Кіркоров.