Жена Усика страдает от боли и горя

Супруга украинского боксера подытожила два месяца войны постом о запрещенном оружии, которое используют рашисты

Два месяца войны позади. Россия продолжает агрессию на территории Украины. Подлые обстрелы крупных городов и маленьких населенных пунктов продолжаются ежедневно. Рашисты используют запрещенное оружие в войне против Украины.

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Именно одним из фактов военного преступления поделилась жена Александра Усика. Супруга украинского боксера подытожила прошедшие два месяца от начала вторжения РФ в Украину трогательным постом и соболезнованиями всем украинцам, которые потеряли за это время родных.

Свое обращение Екатерина Усик оформила на фоне новости о запрещенном вооружении, которое используют орки во время бомбежек мирных людей:

"Два Месяца! Боли, горя! Соболезнуем всем, кто потерял близких. Понимаю, эти слова не вернут никого. От этого и тошно, что сделать ничего не можешь. Кроме того, как постоянно молить Бога о мире в Украине" – написала Екатерина Усик в Instagram.

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Факты таких преступлений зафиксированы в Буче и Ирпене. После эксгумации тел судмедэксперты обнаруживали у погибших смертельные ранения флешеттами.

Флешетты – это заостренные стальные снаряды, похожие на дротики из дартса. Особый тип вооружения, применявшийся военно-воздушными силами против скопления пехоты во время Первой мировой войны. Флешеттами наполняли авиабомбы для максимального поражения противника после разрыва снаряда.

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Ранее Екатерина Усик поделилась своей главной мечтой на 9 мая.