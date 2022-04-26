Все заради України: Усик продасть NFT-токени перед боєм із Джошуа

Український боксер готовий випустити та продати свою криптовалюту для допомоги українцям у війні з Росією

Олександр Усик випустить NFT-токени

У липні має відбутися довгоочікуваний бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Минулого року українець виграв у AJ, забравши чемпіонські пояси WBO, WBA, IBF.

Тепер українець готується до поєдинку на тлі війни у своїй країні. Наприкінці березня Усік залишив Україну, оскільки вірить, що принесе країні більше користі на рингу.

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Також напередодні поєдинку боксер вирішив підтримати країну у фінансовому плані. Усик заявив, що випустить 2000 унікальних NFT-токенів, кошти від яких підуть на допомогу українцям.

Криптовалюта буде випущена на платформі Blockasset, а метою Олександра є заробіток понад 1 мільйон доларів. Крім того, Усік повідомив, що два квитки на його бій з Джошуа будуть розіграні між покупцями NFT.

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NFT (non-fundable token) – це вид криптографічних токенів, кожен екземпляр яких є унікальним і не може бути обміняний або заміщений іншим аналогічним токеном. Раніше Андрій Шевченко створив NFT для футбольної гри.