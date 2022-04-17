Підбите око і величезна гематома: Спенс яскраво зібрав три чемпіонські титули

Американський боксер Еррол Спенс в об'єднавчому бою за три чемпіонські титули не залишив шансів кубинцю Йорденісу Угасу

Еррол Спенс vs Йорденіс Угас / Фото: Twitter

В Арлінгтоні на арені AT&T Stadium відбувся вечір боксу, головною подією якого став поєдинок чемпіона світу у напівсередній вазі за версіями WBC та IBF Еролом Спенсом та кубинським чемпіоном WBA Super Йорденісом Угасом.

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32-річний американець повернувся в ринг після дворічної перерви і мав намір відібрати третій чемпіонський пояс у кубинця.

Поєдинок активніше почав Спенс, при цьому Угас не втрачав нагоди зловити фаворита на контратаці.

У третьому раунді суперники влаштували яскравий заміс, причому більше попадань було в американця.

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Шостий ранд міг усе перевернути з ніг на голову. Спенс пропустив праворуч від Угаса і випустив капу. Американець відразу почав її шукати і нарвався на удари від кубинця. Від падіння переможця врятували канати.

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Після такого "холодного душу" Спенс зумів зібратися і в сьомому раунді перехопив ініціативу. Від жорстких ударів Еррола у кубинця практично закрилося праве око. Угас був на межі капітуляції, але зумів дотягнути до десятого раунду.

The moment Errol Spence BROKE Ugass Orbital BONE #SpenceUgas pic.twitter.com/v5BVbFe6Ic - GOATweather (@FightingReflex) April 17, 2022

Оскільки бій перетворився на одностороннє побиття, лікар порадив рефері зупинити бій. На Угаса було страшно дивитися – величезна гематома на все обличчя і праве око, що не відкривається.

Результат поєдинку – Еррол Спенс переміг Йорденіса Угаса технічним нокаутом у 10-му раунді.

Таким чином, Еррол Спенс об'єднав три з чотирьох титулів у напівсередньому дивізіоні – WBC, IBF та WBA Super.