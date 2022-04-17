Подбитый глаз и огромная гематома: Спенс ярко собрал три чемпионских титула

Американский боксер Эррол Спенс в объединительном бою за три чемпионских титула не оставил шансов кубинцу Йорденису Угасу

Эррол Спенс vs Йорденис Угас / Фото: Twitter

В Арлингтоне на арене AT&T Stadium состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок чемпиона мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF Эрролом Спенсом и кубинским чемпионом WBA Super Йорденисом Угасом.

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32-летний американец вернулся в ринг после двухлетнего перерыва и намерен был отобрать третий чемпионский пояс у кубинца.

Поединок активнее начал Спенс, при этом Угас не упускал случая словить фаворита на контратаке.

В третьем раунде соперники устроили яркий замес, при этом больше попаданий было у американца.

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Шестой ранд мог все перевернуть с ног на голову. Спенс пропустил справа от Угаса и выронил капу. Американец тут принялся ее искать и нарвался на удары от кубинца. От падения фаворита спасли канаты.

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После такого "холодного душа" Спенс сумел собраться и в седьмом раунде перехватил инициативу. От жестких ударов Эррола у кубинца практически закрылся правый глаз. Угас был на грани капитуляции, но сумел дотянуть до десятого раунда.

The moment Errol Spence BROKE Ugass Orbital BONE #SpenceUgaspic.twitter.com/v5BVbFe6Ic — GOATweather (@FightingReflex) April 17, 2022

Поскольку схватка превратилась в одностороннее избиение, доктор посоветовал рефери остановить бой. На Угаса было жутко смотреть – огромная гематома на все лицо и не открывающийся правый глаз.

Результат поединка – Эррол Спенс победил Йордениса Угаса техническим нокаутом в 10-м раунде.

Таким образом, Эррол Спенс объединил три из четырех титулов в полусреднем дивизионе – WBC, IBF и WBA Super.