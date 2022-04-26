Ф'юрі – торговець блефом. П'яний чемпіон набридає промоутеру Джошуа

Едді Хірн зізнався, що чемпіон WBC дзвонив йому у стані алкогольного сп'яніння та просив номер AJ

П'яний Ф'юри діставав промоутера Едді Хірна / Фото: Колаж: Сьогодні

П'яні вибрики Тайсона Ф'юрі повертаються. Після перемоги нокаутом і захисту титулу за версією WBC у надважкій вазі у бою проти Ділліана Уайта, "циганський король" знову взявся за старе.

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Про дзвінок Тайсона Ф'юрі, що випив, розповів промоутер Ентоні Джошуа. Едді Хірн вважає, що чемпіон знову блефує, а про завершення кар'єри й мови не може бути:

" Я погано його чув, бо він був п'яний, а я був у ресторані. Він казав, що хоче зателефонувати Ей Джею, питав у мене його номер. Думаю, Тайсон просто вирішив всіх дістати, коли трохи випив і гуляв там. Тайсон Ф'юрі зараз дуже популярний, і все, що ви скажете про нього негативного, не буде сприйнято дуже добре. Але я скажу, що Тайсон – великий торговець блефом. Нікуди він не йде. Найбільші бої Ф'юрі попереду. Скажу, що він зараз найкращий супертяж на планеті. Потрібно віддати йому належне. Якщо говорити про велич, то вона цілком може бути великою саме для цього покоління", – повідомляє DAZN .

Ф'юрі пообіцяв дружині більше не битися / Фото: REUTERS

Нагадаємо, що після переможного бою, Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри, як і обіцяв дружині Але багато експертів, промоутерів, діючих та екс-боксерів не вірять, що чемпіон справді залишить ринг.