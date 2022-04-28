Чемпіон без резюме. Промоутер Джошуа розвінчав велич Ф'юрі

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Гірн не вірить у щирість заяви Тайсона Ф'юрі про завершення кар'єри. У той же час Гірн упевнений, що без поєдинку з переможцем реваншу Усик – Джошуа Циганський король не може вважатися великим чемпіоном.

"Я не вірю нічому з того, що він каже. Хоча це не скасовує того, що він також здатний робити що завгодно. Зрештою, все залежить тільки він від нього самого. Якщо він хоче піти з боксу – щасливої дороги.

Це все-таки дуже важкий спорт. Він заробив багато грошей, став чемпіоном світу, і якщо буде щасливий зробити це – що ж, удачі йому. Я просто відчуваю, що найбільші бої, бої за спадщину, все ще чекають на нього попереду.