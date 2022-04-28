Чемпион без резюме. Промоутер Джошуа развенчал величие Фьюри

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн не верит в искренность заявления Тайсона Фьюри о завершении карьеры. В то же время Хирн уверен, что без поединка с победителем реванша Усик- Джошуа, Цыганский король не может считаться великим чемпионом.

"Я не верю ничему из того, что он говорит. Хотя это не отменяет того, что он также способен делать что угодно. В конце концов, все зависит только он него самого. Если он хочет уйти из бокса – счастливого пути.

Это все-таки очень тяжелый спорт. Он заработал много денег, стал чемпионом мира, и если будет счастлив сделать это – что ж, удачи ему. Я просто чувствую, что самые большие бои, бои за наследие, все еще ждут его впереди.