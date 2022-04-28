Чемпион без резюме. Промоутер Джошуа развенчал величие Фьюри

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн не верит в искренность заявления Тайсона Фьюри о завершении карьеры. В то же время Хирн уверен, что без поединка с победителем реванша Усик- Джошуа, Цыганский король не может считаться великим чемпионом.
"Я не верю ничему из того, что он говорит. Хотя это не отменяет того, что он также способен делать что угодно. В конце концов, все зависит только он него самого. Если он хочет уйти из бокса – счастливого пути.
Это все-таки очень тяжелый спорт. Он заработал много денег, стал чемпионом мира, и если будет счастлив сделать это – что ж, удачи ему. Я просто чувствую, что самые большие бои, бои за наследие, все еще ждут его впереди.
Сейчас много разговоров о том, что Фьюри – величайший супертяж своего поколения, лучше чем Леннокс Льюис и другие бойцы прошлого. На мой взгляд, у него нет резюме, чтобы доказать это, но он может таковым стать, если побьет и Джошуа, и Усика или же победителя их реванша.
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Однако, все сводится к тому, насколько сильно он сам этого хочет? Возможно, у него больше нет желания. Я бы хотел, чтобы Фьюри подрался и с Джошуа, и с Усиком, ведь это было бы круто для бокса. Но, возможно, он уже действительно насытился боксом. Хотя я ему не верю", – цитирует Хирна vringe.com.
Тем временем Тайсон Фьюри обошел Александра Усика в рейтинге боксеров вне зависимости от весовой категории. Цыганский король поднялся в топ-5, вытеснив оттуда украинца.