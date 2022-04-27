Фенікс відродиться? Жертва Ф'юрі пообіцяв забрати чемпіонський пояс

У суперпоєдинку за звання чемпіона WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі декласував Ділліана Вайта у шостому раунді.

Але незважаючи на дострокову поразку, колишній претендент на титул у надважкій вазі Ділліан Вайт заявив, що не збирається завершувати кар'єру. Британець не бажає випадати з топу боксерів і намагатиметься взяти чемпіонський титул.

"Я все ще хочу битися з найкращими. Послухайте, яким би не був результат бою в суботу, я все одно провів би кілька поєдинків проти найсильніших хлопців, а потім пішов би на пенсію. Я, як і раніше, хочу зробити те ж саме. Нічого не змінилося.

Я не знаю, що робить Деонтей Вайлдер. Мені просто потрібно повернутися, і я хочу знову битися з усіма, кому я програв, і спробувати помститися за свої поразки.

Сто відсотків, що я можу здобути титул чемпіона світу. Навіть Ф'юрі про це сказав. Одного разу я стану чемпіоном світу, тож подивимося. Нам треба почекати та подивитися. Можливості досі тут. Я, як і раніше, один з найкращих у надважкій вазі", – сказав Вайт в інтерв'ю Sky Sports.