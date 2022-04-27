Феникс возродится? Жертва Фьюри пообещал забрать чемпионский пояс

В суперпоединке за звание чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри деклассировал Диллиана Уайта в шестом раунде.

Но несмотря на досрочное поражение, бывший претендент на титул в супертяжелом весе Диллиан Уайт заявил, что не собирается завершать карьеру. Британец не желает выпадать из топа боксеров и постарается взять чемпионский титул.

"Я все еще хочу драться с лучшими. Послушайте, каким бы ни был исход боя в субботу, я бы все равно провел несколько поединков против сильнейших парней, а затем ушел бы на пенсию. Я по-прежнему хочу сделать то же самое. Ничего не изменилось.

Я не знаю, что делает Деонтей Уайлдер. Мне просто необходимо вернуться, и я хочу снова драться со всеми, кому я проиграл, и попытаться отомстить за свои поражения.

Сто процентов, что я могу завоевать титул чемпиона мира. Даже Фьюри об этом сказал. Однажды я стану чемпионом мира, так что посмотрим. Нам нужно подождать и посмотреть. Возможности все еще здесь. Я по-прежнему один из лучших в супертяжелом весе", – сказал Уайт в интервью Sky Sports.