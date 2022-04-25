26 апреля 19:00
Боруссия Д --
Динамо --
28 апреля 19:00
Динамо Загреб --
Динамо --
26 апреля 22:00
Манчестер Сити --
Реал --
27 апреля 22:00
Ливерпуль --
Вильярреал --
3 мая 22:00
Вильярреал --
Ливерпуль --
4 мая 22:00
Реал --
Манчестер Сити --
Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ✝ Пасха-2022 ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Выйдет ли Фьюри на бой с Усиком? Жена Цыганского короля вскрыла все карты

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 апреля, 01:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Супруга чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Пэрис Фьюри заинтриговала фанатов бокса заявлением о дальнейшей карьере мужа
Жена Фьюри благословит его на бой за звание абсолюта
Жена Фьюри благословит его на бой за звание абсолюта / Фото: Reuters

Британский боксер Тайсон Фьюри после победы над Уайтом пообещал больше не выходить в ринг. Это было желание его жены Пэрис Фьюри.

Однако во время беседы с журналистами Пэрис призналась, что если Тайсон примет предложение сразится за звание абсолютного чемпиона, то она не будет этому сопротивляться.

Реклама

"Я хочу сказать честно, что я давно хотела, чтобы Тайсон завершил карьеру. Я считаю, что ему нечего доказывать в боксе. Ему не нужно продолжать драться, и он сделал все, чтобы показать миру, что он величайший. Если продолжать драться, то что он с этого получит? Ему не нужно быть более известным.

У нас есть все, что мы когда-либо хотели. Надеюсь, он завершит карьеру, но, по правде, в глубине моего сердца, я думаю, если появится возможность проведения боя за звание абсолютного чемпиона, – я думаю, он пойдет на это. Я просто считаю, что он не сможет сопротивляться, потому что это единственный пункт, который отсутствует в его списке.

Тайсон всегда получает мое благословение, неважно, что он выбирает в жизни. Если он хочет боксировать, если он хочет WWE, если он хочет UFC, если он захочет стать танцором балета – я поддержу его и позволю делать то, что он хочет, потому что он поддерживает меня во всем", – приводит слова жены Фьюри vringe.com.

Реклама

Отметим, что бой-реванш между Александром Усиком и Энитони Джошуа должен состояться в конце июля. В этом поединке должен определиться возможный соперник Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Мировой спорт - за Украину!
Больше новостей
Наука и технологии
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Спортивные истории
Хочу еще
Лайфхаки на все случаи жизни
Больше новостей
Защищают Украину
Кто вступил в тероборону
Авто
Больше новостей
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Последние новости
Больше новостей
Опрос
Ждем рубку!
суббота, 7 мая
Сауль Альварес
Сауль Альварес

vs.

Дмитрий Бивол
Дмитрий Бивол
Титул WBA в полутяжелом весе
суббота, 23 апреля
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри

vs.

Диллиан Уайт
Диллиан Уайт
Титул WBC в супертяжелом весе
суббота, 16 апреля
Эррол Спенс
Эррол Спенс

vs.

Йорденис Угас
Йорденис Угас
Титулы WBC, WBA, IBF в полусреднем весе
Лучшие боксеры мира
ТОП-10 вне зависимости от веса
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2162К
2
Александр Усик Александр Усик
1720К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1633К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1120К
5
Владимир Кличко Владимир Кличко
990К
6
Элина Свитолина Элина Свитолина
866К
7
Андрей Лунин Андрей Лунин
564К
8
Дарья Белодед Дарья Белодед
508К
9
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
469К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Что атлеты пишут о войне
Опрос
Рейтинг ФИФА
Лучшие сборные мира:
1
Бразилия Бразилия
1833
2
Бельгия Бельгия
1827
3
Франция Франция
1790
4
Аргентина Аргентина
1765
5
Англия Англия
1762
6
Италия Италия
1723
7
Испания Испания
1709
8
Португалия Португалия
1675
9
Мексика Мексика
1659
10
Нидерланды Нидерланды
1659
Какое место у Украины
Чемпионат мира
До старта хоккейного ЧМ-2022
Тампере, Финляндия

13-29 мая

Расписание матчей
Опрос
Формула-1. Таблица гонщиков
# Страна Имя Баллы
1
Шарль Леклер

Шарль Леклер

Ferrari
86
2
Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен

Red Bull
59
3
Серхио Перес

Серхио Перес

Red Bull
54
4
Джордж Расселл

Джордж Расселл

Mercedes
49
5
Карлос Сайнс

Карлос Сайнс

Ferrari
38
6
Ландо Норрис

Ландо Норрис

McLaren
35
7
Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон

Mercedes
28
8
Валттери Боттас

Валттери Боттас

Alfa Romeo
24
9
Эстебан Окон

Эстебан Окон

Alpine
20
10
Кевин Магнуссен

Кевин Магнуссен

Haas
15
11
Даниэль Риккардо

Даниэль Риккардо

McLaren
11
12
Юки Цунода

Юки Цунода

AlphaTauri
10
13
Пьер Гасли

Пьер Гасли

AlphaTauri
6
14
Себастьян Феттель

Себастьян Феттель

Aston Martin Mercedes
4
15
Фернандо Алонсо

Фернандо Алонсо

Alpine
2
16
Чжоу Гуаньюй

Чжоу Гуаньюй

Alfa Romeo
1
17
Александр Албон

Александр Албон

Williams
1
18
Лэнс Стролл

Лэнс Стролл

Aston Martin
1
19
Мик Шумахер

Мик Шумахер

Haas
0
20
Нико Хюлькенберг

Нико Хюлькенберг

Aston Martin
0
21
Николас Латифи

Николас Латифи

Williams
0
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять