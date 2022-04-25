Выйдет ли Фьюри на бой с Усиком? Жена Цыганского короля вскрыла все карты

Супруга чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Пэрис Фьюри заинтриговала фанатов бокса заявлением о дальнейшей карьере мужа

Жена Фьюри благословит его на бой за звание абсолюта / Фото: Reuters

Британский боксер Тайсон Фьюри после победы над Уайтом пообещал больше не выходить в ринг. Это было желание его жены Пэрис Фьюри.

Однако во время беседы с журналистами Пэрис призналась, что если Тайсон примет предложение сразится за звание абсолютного чемпиона, то она не будет этому сопротивляться.

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"Я хочу сказать честно, что я давно хотела, чтобы Тайсон завершил карьеру. Я считаю, что ему нечего доказывать в боксе. Ему не нужно продолжать драться, и он сделал все, чтобы показать миру, что он величайший. Если продолжать драться, то что он с этого получит? Ему не нужно быть более известным.

У нас есть все, что мы когда-либо хотели. Надеюсь, он завершит карьеру, но, по правде, в глубине моего сердца, я думаю, если появится возможность проведения боя за звание абсолютного чемпиона, – я думаю, он пойдет на это. Я просто считаю, что он не сможет сопротивляться, потому что это единственный пункт, который отсутствует в его списке.

Тайсон всегда получает мое благословение, неважно, что он выбирает в жизни. Если он хочет боксировать, если он хочет WWE, если он хочет UFC, если он захочет стать танцором балета – я поддержу его и позволю делать то, что он хочет, потому что он поддерживает меня во всем", – приводит слова жены Фьюри vringe.com.

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Отметим, что бой-реванш между Александром Усиком и Энитони Джошуа должен состояться в конце июля. В этом поединке должен определиться возможный соперник Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.