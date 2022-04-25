"Вы сумашедший? Он не уйдет на пенсию". Промоутер Ломаченко ждет Фьюри в ринге

Глава Top Rank категорически ответил на вопрос о завершении карьеры Фьюри. Боб Арум уверен, что чемпион останется

Боб Арум: "Фьюри не уйдет на пенсию" / Фото: Коллаж: Сегодня

Тайсон Фьюри защитил титул по версии WBC в супертяжелом весе в поединке против Диллиана Уайта. Нокаутировав соперника апперкотом в 6-м раунде, "цыганский король" объявил, что завершает карьеру профессионального боксера.

Фьюри нокаутировал Уайта / Фото: REUTERS

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Общественность сразу встревожилась данным заявлением, ведь все любители бокса ждали суперпоединка за объединение всех чемпионских поясов. Тайсон Фьюри пока негласно должен встретиться с победителем пары Усик – Джошуа, что определит абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Глава Top Rank Боб Арум не верит, что Фьюри завершит карьеру. Более того, промоутер украинца Василия Ломаченко даже не хочет слушать, когда у него о таком спрашивают.

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В одном из интервью 90-летний функционер резко ответил журналисту:

"Нет, он точно не уйдет на пенсию. Конечно, нет. Вы сумасшедший? У нас есть достаточно времени, чтобы обсудить все это"

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Скорее всего споры по поводу завершения карьеры Тайсона Фьюри могут быть окончены. Жена британца призналась, что ее супруг не сможет устоять перед боем за абсолютного чемпиона.