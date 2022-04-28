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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Почали ділити гроші. Співпромоутер Ф'юрі обговорив майбутній бій клієнта

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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28 квітня, 16:03
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Незважаючи на заяви Циганського короля про закінчення кар'єри, все йде до того, що ми побачимо бій за звання абсолютного чемпіона
Френк Воррен не прогавить шанс заробити на Ф'юрі
Френк Воррен не прогавить шанс заробити на Ф'юрі / Фото: Getty Images

Співпромоутер чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі Френк Воррен проговорився про майбутні поєдинки свого клієнта.

Більше того, Воррен навіть порахував скільки грошей принесе мегафайт із Джошуа або Усиком. Ця інформація підтверджує версію, що відхід Ф'юрі з професійного боксу був піар-ходом скандального спортсмена.

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"Якщо бій з Джошуа відбудеться, то нам доведеться попрацювати над обчисленням відсотків. Звичайно, я сперечався б, що Ф'юрі повинен отримати більше. Але як би ми домовилися, таким і був би розподіл гонорару.

Я попрацював би над тим, щоб там були певні гарантії. Має бути призовий фонд, а кількість грошей від платних трансляцій та подібних речей у ньому визначила б, яким би був розподіл гонорару. Тому тут були б гарантії проти розподілу. Але бій з Джошуа міг би зібрати 200 мільйонів фунтів стерлінгів.

Я також вважаю, що поєдинок з Усиком був би величезним. Люди повірили в Усика, вони бачили, як він порвав на шматки Джошуа. Це очевидний бій", – цитує Воррена fightnews.info.

Френк Воррен і Тайсон Ф'юрі
Френк Воррен і Тайсон Ф'юрі

До речі, нещодавно промоутер Джошуа Едді Гірн заявив, що чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі не може вважатися найвеличнішим боксером світу, оскільки він не має перемог над Джошуа та Усиком.

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Едді Гірн і Тайсон Ф'юрі
Едді Гірн і Тайсон Ф'юрі / Фото: Getty Images

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