Начали делить деньги. Со-промоутер Фьюри обсудил будущий бой клиента

Несмотря на заявления Цыганского короля об окончании карьеры, все идет к тому, что мы увидит бой за звание абсолютного чемпиона

Фрэнк Уоррен не упустит шанс заработать на Фьюри / Фото: Getty Images

Со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен проговорился о будущих поединках своего клиента.

Более того, Уоррен даже посчитал сколько денег принесет мегафайт с Джошуа или Усиком. Эта информация подтверждает версию, что уход Фьюри из профессионального бокса был пиар-ходом скандального спортсмена.

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"Если бой с Джошуа состоится, то нам придется поработать над вычислением процентов. Конечно, я бы спорил, что Фьюри должен получить больше. Но как бы мы договорились, таким бы и было распределение гонорара.

Я бы поработал над тем, чтобы там были определенные гарантии. Должен быть призовой фонд, а количество денег от платных трансляция и подобных вещей в нем определило бы, каким бы было распределение гонорара. Поэтому здесь были бы гарантии против распределения. Но бой с Джошуа мог бы собрать 200 миллионов фунтов стерлингов. Я также считаю, что поединок с Усиком был бы огромным. Люди поверили в Усика, они видели, как он порвал на куски Джошуа. Это очевидный бой", – цитирует Уоррена fightnews.info.

Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри

Кстати, недавно промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри не может считаться величайшим боксером мира, поскольку у него нет побед над Джошуа и Усиком.

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