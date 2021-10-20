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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Таки фініш? У Ф'юрі зробили заяву щодо подальшої кар'єри

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
20 жовтня, 10:04
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Табір Циганського короля планує наступний бій на весну, проте допускає, що Тайсон може на нього вже й не вийти
Усик і Ф'юрі
Усик і Ф'юрі / Фото: Reuters

Співпромоутер чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі британця Тайсона Ф'юрі Френк Воррен зробив інтригуючу заяву щодо планів Циганського короля.

"Я гадаю, що він повернеться в ринг навесні", – заявив Воррен Manchestereveningnews.

Та водночас промоутер додав: "Якщо Тайсон, звісно, захоче повернутися в ринг. Тому що він – та людина, за якою останнє слово".

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Колаж – "Сьогодні"
Колаж – "Сьогодні" / Фото: Reuters, matchroomboxing

Нагадаємо, раніше сам 33-річний Ф'юрі натякнув, що скоро може завершити кар'єру, сказавши: "У мене залишився один бій за контрактом із Top Rank і ESPN. Не знаю, що буде потім. У мене більше немає цілей у боксі. Я все зробив і все виграв".

Ф'юрі vs Вайлдер
Ф'юрі vs Вайлдер / Фото: Reuters

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Утім, не виключено, що такі заяви табору Ф'юрі і самого Тайсона – не більше ніж метод підігріти інтерес до його наступного бою. Або ж – просто наслідок втоми, і британському боксеру потрібно лише гарненько відпочити, а не вішати рукавички на цвях.

"Тайсон тренувався 20 місяців, за винятком періоду, коли хворів на COVID. Потім були проблеми зі здоров'ям новонародженої дочки. Це були важкі часи для нього. Йому потрібно дати час своєму тілу відновитися", – каже про це Воррен.

Ф'юрі vs Усик
Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram

Очікувалося, що після перемоги над Вайлдером Ф'юрі проведе захист поясу WBC в поєдинку з переможцем бою Вайт – Валлін (вони поб'ються 30 жовтня), а потім зустрінеться за звання абсолютного чемпіона світу з найкращим у реванші Усик – Джошуа.

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Однак, як бачимо, залишається ймовірність, що задоволення побитися з собою переможцю реваншу Усик – Джошуа Циганський король не надасть.

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