Бій Ф'юрі – Вайлдер – це не бокс, а махач! Промоутер Усика висміяв найкращий поєдинок року

Промоутер чемпіона WBA, IBF, WBO і IBO у суперважкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк не відмовляється від своїх слів, що Ф'юрі та Вайлдер – це "солодкі булочки" для його клієнта

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Reuters, matchroomboxing

Красюк впевнений, що обидва суперважковаговика, ідеальні суперники для українського боксера Олександра Усика. На думку фахівця, британський чемпіон не зможе перемогти Олександра Усика.

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"Давайте проаналізуємо. Починається бій, Тайсон Ф'юрі із зайвою вагою, але це не має значення. Ми знаємо, як він рухається, завдає удари. У нього з технікою завжди було добре, якщо порівнювати з іншими супертяжами. Згадуємо поєдинок Вайлдер – Ф'юрі 1. Деонтей був активний, швидкий, з джебом, наносив удари. А що ми бачимо тут? На 10 кг важче, з залитими м'язами.

Тайсон Ф'юрі перебоксував Деонтея Вайлдера / Фото: Reuters

Виглядає естетично, але після першого раунду у нього набрякають дельти. Це про що говорить? Він не може тримати руки біля голови. Він тримає руки на рівні грудей. Коли він завдає свій коронний удар справа, його борода стирчить вгору. Робить один крок на 2 метри. Я не тренер з боксу, але я трохи надивився вже за 16 років. Це очевидні речі, у людини є якісь проблеми. Або ментальні, або фізіологічні.

Вайлдер привітав Ф'юрі з перемогою / Фото: Reuters

А далі ми бачимо розвиток подій: раз-два-три – завдає ударів. Перший раунд виграє. У другому гойдалки туди-сюди, але я віддав Вайлдеру. Третій раунд – добрий вечір. Капітальний нокдаун. Вайлдер навряд чи пам'ятає, що було після цього нокдауну. Виходячи з того, як він рухався по рингу, можна сказати, що він бився виключно на морально-вольових. Видно, що воїн. Виключно на мужицькій ноті, питань немає.

Тайсон Ф'юрі vc Деонтей Вайлдер / Фото: Reuters

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Ми бачимо четвертий раунд. Ще до кінця не оговтавшись від нокдауну, завдає удар у відповідь. Падає Ф'юрі. Вдруге падає Ф'юрі. Нокдаун в лобешник. Не так часто побачиш нокдаун ударом у лоб. Найчастіше, це зламана рука у боксера, який завдає удар, а тут такий гігант лежить на підлозі. В очах Ф'юрі не було видно, що він вражений. Він встав, пішов далі. А далі починається побиття. Тайсон ходить, ганяє Вайлдера, а той іноді викидає свої кувалди.

Тайсон Ф'юрі отримав травму в бою з Уайлдером / Фото: Reuters

З точки зору людини, яка просто дивиться бокс, я реально кайфував. Такого махача ти не часто побачиш в професійному боксі. Але з точки зору боксу, а я дивився конкретно бокс, а не махач, бляха-муха, що один, що другий виглядали як здоровані, які прийшли один одного побити. Ми бачили видовищний, але не боксерський поєдинок. Навіть руху ніг. Вони ходили на прямих ногах, п'ятах. Думаю, канвас рингу був стертий після цього поєдинку. Бій Джошуа і Усика – шедевр. Те, як має виглядати мистецтво.

Ф'юрі vs Вайлдер / Фото: Reuters

А в бою Вайлдера і Ф'юрі була попса для американського глядача: кров, всі падають, піднімаються. Але класики в цьому не було, тільки махач. Я не побачив ані від одного, ані від другого того, що зможе нашкодити в рингу Усику. Так, зрозуміло, завжди може прилетіти якийсь свінг незрозуміло звідки. Але щоб Вайлдер завдав удар, йому потрібно зафіксувати мету. А як це зробити, якщо "мішень" постійно рухається?

Вайлдер і Ф'юрі під час третього бою / Фото: REUTERS

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Що стосується Ф'юрі, природно, він краще, ніж Вайлдер, але, якщо він в такій формі прийде на бій з Усиком, я не даю йому багато шансів. Моя фраза про "булочки з корицею" якраз саме про того Вайлдера і того Ф'юрі, які перебували тоді в рингу. У такій формі вони дійсно "солодкі булочки" для Усика. Того Усика, який був у бою з Ентоні Джошуа, – сказав Красюк., – цитує Красюка Трибуна.

Ф'юрі, Джошуа і Усик / Фото: REUTERS

Раніше Красюк заявив, що під час бою Ф'юрі – Вайлдер побачив дві "солодкі булочки" для Усика.

У той же час, такі авторитети, як Боб Арум, Джордж Форман і Роберт Гарсія назвали чемпіонський поєдинок в Лас-Вегасі найкращим в історії боксу.