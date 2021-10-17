Бій Ф'юрі – Вайлдер найкращий в історії дивізіону! Це справжній бокс важковаговиків

У цьому впевнений відомий американський тренер і екс-чемпіон світу Роберт Гарсія. Нещодавно фахівець висловився про минулий чемпіонський поєдинок у суперважкій вазі між британцем Тайсоном Ф'юрі і американцем Деонтеєм Вайлдером.
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"Чудовий бій. І один з кращих, що я бачив у суперважкій вазі. Хлопці заслужили повагу.
Тайсон Ф'юрі переміг і тепер по праву вважається найкращим важковаговиком світу. І він той хлопець, якого буде дуже непросто перемогти.
Вайлдер влаштував справжню пожежу. Так, він втомився вже після п'ятого раунду, але продовжив битися і викидати удари. Як я і сказав, це один з кращих боїв в історії дивізіону, і я радий, що бокс важковаговиків повернувся", – цитує слова Гарсії fightnews.info.
Раніше український боксер Іван Редкач назвав поєдинок Ф'юрі – Вайлдер боєм року.
А легендарний американський супертяж Джордж Форман пішов далі, присвоївши рубці в Лас-Вегасі, яка завершилася перемогою Циганського короля, звання найкращого бою в історії хефівейта.
Повністю солідарний з Форманом і промоутер Тайсона Ф'юрі Боб Арум.
"Ф'юрі vs Вайлдер – найкращий бій у суперважкій вазі. Люди запитають, як він може бути крутіше третього поєдинку Алі і Фрейзера, який вийшов просто неймовірним. Я пам'ятаю ту затемнену арену на Філіппінах так, немов зараз сиджу там. Але той бій поступається цьому, тому що в ньому не було стільки насильства і нокдаунів", – сказав 89-річний Боб Арум iFL TV.
Нагадаємо, 9 жовтня Ф'юрі захистив титул чемпіона світу за версією WBC, нокаутувавши Вайлдера в 11-му раунді. Перед цим обидва боксери по два рази побували в нокдауні.
Дивіться, як Ф'юрі нокаутував Вайлдера