Стрім бою Усик – Джошуа. Дивимося поєдинок разом

Поєдинок року на лондонському стадіоні "Тоттенгем". Непереможний Олександр Усик протистоїть чемпіону світу серед суперважів Ентоні Джошуа

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Ось і настав цей момент! Олександр Усик проти Ентоні Джошуа. На нашому сайті відбувається онлайн-трансляція бою Усик – Джошуа.

Усик – Джошуа: де дивитися бій

Реклама

Крім цього, ми ведемо стрім поєдинку Усик – Джошуа на нашому YouTube-каналі з професійним коментатором і чатом уболівальників. Дивимося і обговорюємо бій разом!

Нагадаємо, Олександр Усик провів на професійному рингу 18 поєдинків і всі виграв. 13 раз він перемагав нокаутом.

Реклама

Усик лякає табір Джошуа своїм розумом / Фото: Reuters

На рахунку Джошуа 24 перемоги в профі, 22 з них – нокаутом. А ще у Ентоні є одна поразка – теж нокаутом. Тож британець не є неприступною фортецею. Дивіться, як раніше Джошуа ставили на коліна.

Ентоні Джошуа vs Олександр Усик / Фото: Reuters

Реклама

Що стосується котирувань букмекерів, то аналітики 1xbet бачать фаворитом британця: коефіцієнт на перемогу Джошуа – 1.584, на перемогу Усика – 2.976, на нічию – 20. Найімовірніший результат – перемога технічним нокаутом (2.2).