Поганий знак для Усика: спливла рекордна особливість Джошуа

Сьогодні в Лондоні Олександр Усик проведе поєдинок проти Ентоні Джошуа за чотири чемпіонські пояси. Поєдинок пройде на стадіоні "Тоттенгем" в Лондоні. І в цьому перевага британця!

Джошуа - чемпіон світу / Фото: Reuters

Джошуа захищатиме свої титули WBA, IBF, WBO, IBO в суперважкій вазі. Онлайн бою Усик – Джошуа є на нашому сайті.

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Видання Mirror підрахувало, що Ентоні має кращу статистику серед боксерів за перемогами на футбольних стадіонах, ніж у будь-якого іншого британського чемпіона світу за останні 50 років!

Джошуа раніше перемагав Метта Легга, Володимира Кличка і Олександра Повєткіна на стадіоні "Уемблі" в Лондоні. Бій проти Кличка, до речі, зібрав на трибунах рекордні для Великобританії 90 тисяч глядачів.

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Також Джошуа боксував проти Карлоса Такама і Джозефа Паркера на стадіоні "Міленіум" в Кардіффі і обидва рази виграв.

В цілому в поєдинках на футбольних стадіонах Джошуа домігся жахливої статистики нокаутів – 80 відсотків!

Що стосується котирувань букмекерів, то аналітики 1xbet бачать фаворитом британця: коефіцієнт на перемогу Джошуа – 1.575, на перемогу Усика – 3.012, на нічию – 20. Найімовірніший результат – перемога технічним нокаутом (2.2).