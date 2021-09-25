Красуні на бій Усик – Джошуа: гарячі фото ринг-гьорлз

По ходу сьогоднішнього поєдинку на стадіоні "Тоттенгем" у Лондоні погляди вболівальників будуть прикуті не тільки до боксерів, але і до чарівних Дженніфер Максуїн і Лаури Стенфорд

Дівчата в рингу для бою Усик - Джошуа / Фото: Instagram

Організатор бою Джошуа – Усик компанія MatchroomBoxing представила дівчат, які розігріватимуть глядачів, виходячи сьогодні на ринг з табличками з номером раунду. Усик – Джошуа трансляція онлайн доступна на нашому сайті.

Де дивитися бій Усик – Джошуа

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Цю місію довірили брюнетці Дженніфер Максуїн і шатенці Лаурі Стенфорд.

"Я не можу дочекатися цього бою. Це буде якесь божевілля, – наводить слова Дженніфер Максуїн Daily Star. – Я хочу, щоб виграв Джошуа, але це буде важкий для обох суперників бій, нокаутом може виграти будь хто із них".

Фото Дженніфер Максуїн

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Фото Лаури Стенфорд

Відзначимо, що Ентоні Джошуа – фаворит майбутнього поєдинку в букмекерській конторі 1xbet. На перемогу британця встановлено коефіцієнт – 1.575, на перемогу Олександра Усика – 3.012. На нічию (тоді титули залишаться у чемпіона Джошуа) – 20.0.

Однак промоутер українця Олександр Красюк стверджує, що Усик на 1000 відсотків переконаний у перемозі над Джошуа: "Один удар в підборіддя – і Ентоні впаде".