Усик без удару? Як українець завалив Белью (відео)

Перед поєдинком Олександра Усика проти Ентоні Джошуа тільки і розмов про те, що в арсеналі українця немає нокаутуючої гармати. Але це не правда

Усик vs Белью / Фото: Getty Images

Близько опівночі з суботи, 25 вересня, на неділю, 26-е, Олександр Усик в Лондоні проведе головний бій свого життя проти чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа. Онлайн-трансляція Усик – Джошуа доступна на нашому сайті.

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Джошуа – фаворит майбутнього поєдинку в букмекерській конторі 1xbet. На перемогу британця встановлено коефіцієнт – 1.575, на перемогу Усика – 3.012. На нічию (тоді титули залишаться у чемпіона Джошуа) – 20.0.

Головним козирем Джошуа називають його удар.

"У Ентоні Джошуа є те, чого немає у Усика. Це нокаутуючий удар. Бій може тривати шість-сім раундів, але я можу гарантувати вам, що Усик ляже. Джошуа дістанеться до нього", – упевнений Дерек Чісора, який програв Усику одноголосним рішенням суддів минулої осені.

Ентоні Джошуа і Олександр Усик перед боєм 25 вересня в Лондоні / Фото: Reuters

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Однак досить згадати бій Усика проти іншого британця – Тоні Белью, щоб заявити: твердження про те, що в українця немає удару – неправда. Подивіться тільки, як в 2018-му, знову ж таки на британській території, в Манчестері, Усик лівою нокаутував Белью, захистивши титул абсолютного чемпіона світу в крузервейті.

Ось так Усик нокаутував Белью / Фото: Getty Images

Ось і промоутер українця Олександр Красюк заявив, що Усик на 1000 відсотків упевнений у перемозі над Джошуа: "Один удар в підборіддя – і Ентоні впаде".

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