Що відбувається: котирування на перемогу Усика падають в день бою

Битва року в цифрах букмекерів: хто фаворит, коли завершиться бій і чому падають коефіцієнти на Усика

Ентоні Джошуа - фаворит бою. Але шанси Олександра Усика ближче до старту поєдинку збільшуються / Фото: Reuters

Сьогодні в Лондоні бій Усик – Джошуа: Один з найбільш очікуваний поєдинків в світі, а в Україні – і поготів!

В останній раз українець боксував за титул в суперважкій вазі чотири роки тому – тоді Кличко програв якраз сьогоднішньому супернику Усика.

Хто фаворит

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Чемпіон. Але котирування 1xbet на перемогу Ентоні Джошуа з учорашнього дня піднімається, а значить – його шанси експертами знижені.

Як змінилися коефіцієнти на результат бою:

П'ятниця Субота перемога Джошуа 1.44 1.57 нічия 19.0 20.0 перемога Усика 3.48 3.01

Відповідно, так змінилася ймовірність:

П'ятниця Субота перемога Джошуа 67% 62% нічия 5% 5% перемога Усика 28% 33%

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Така зміна котирувань не означає, що букмекерам стала відома якась інсайдерська інформація про поєдинок.

Швидше за все, сьогодні збільшується обсяг ставок на перемогу українського боксера, відповідно, алгоритми букмекерських контор знижують відповідний коефіцієнт – і підвищують протилежний.

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Промо бою Усик – Джошуа:

Скільки триватиме бій

Найбільш імовірним аналітики вважають завершення бою в 8 раунді – котирування на це 11.0. Також високі шанси у сусідніх раундів – сьомого і дев'ятого – котирування на 11.50.

Найменша ймовірність завершення бою в першому, другому і останньому раундах.

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Джошуа vs Усик / Фото: Колаж: Сьогодні

Скільки ударів завдадуть боксери

Букмекери прогнозують, що Усик завдасть більше 100 (коефіцієнт 1.74), але менше 110 ударів (на більше 110 котирування 2.58).

З ймовірністю у 65% Джошуа завдасть більше ударів, ніж Усик.

При цьому аналітики вважають, що кількість ударів Джошуа також буде в коридорі 100-110.

Ентоні Джошуа vs Олександр Усик / Фото: Instagram

Цікаві ставки на бій

Досить висока ймовірність (28%), що Усик хоча б раз під час бою прибере руки за спину. Коефіцієнт – 3.34

Імовірність такого ж вчинку у виконанні Джошуа – всього 17% (коефіцієнт 5.60)

Приблизно така ж ймовірність, що один з трьох суддів за підсумками бою вважатиме, що була нічия (коефіцієнт 5.50)

Шанси Усика побувать в нокдауні, а потім виграти бій за очками оцінюються в 12% (коефіцієнт 7.00).