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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Що відбувається: котирування на перемогу Усика падають в день бою

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
25 вересня, 19:19
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Битва року в цифрах букмекерів: хто фаворит, коли завершиться бій і чому падають коефіцієнти на Усика
Ентоні Джошуа - фаворит бою. Але шанси Олександра Усика ближче до старту поєдинку збільшуються
Ентоні Джошуа - фаворит бою. Але шанси Олександра Усика ближче до старту поєдинку збільшуються / Фото: Reuters

Сьогодні в Лондоні бій Усик – Джошуа: Один з найбільш очікуваний поєдинків в світі, а в Україні – і поготів!

В останній раз українець боксував за титул в суперважкій вазі чотири роки тому – тоді Кличко програв якраз сьогоднішньому супернику Усика.

Хто фаворит

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Чемпіон. Але котирування 1xbet на перемогу Ентоні Джошуа з учорашнього дня піднімається, а значить – його шанси експертами знижені.

Як змінилися коефіцієнти на результат бою:

П'ятницяСубота
перемога Джошуа1.441.57
нічия19.020.0
перемога Усика3.483.01

Відповідно, так змінилася ймовірність:

П'ятницяСубота
перемога Джошуа67%62%
нічия5%5%
перемога Усика28%33%
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Така зміна котирувань не означає, що букмекерам стала відома якась інсайдерська інформація про поєдинок.

Швидше за все, сьогодні збільшується обсяг ставок на перемогу українського боксера, відповідно, алгоритми букмекерських контор знижують відповідний коефіцієнт – і підвищують протилежний.

Читайте також: Усик – Джошуа: де дивитися бій

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Промо бою Усик – Джошуа:

Скільки триватиме бій

Найбільш імовірним аналітики вважають завершення бою в 8 раунді – котирування на це 11.0. Також високі шанси у сусідніх раундів – сьомого і дев'ятого – котирування на 11.50.

Найменша ймовірність завершення бою в першому, другому і останньому раундах.

Читайте також: Усик – Джошуа: коли і о котрій дивитися бій

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Колаж: Сьогодні

Скільки ударів завдадуть боксери

Букмекери прогнозують, що Усик завдасть більше 100 (коефіцієнт 1.74), але менше 110 ударів (на більше 110 котирування 2.58).

З ймовірністю у 65% Джошуа завдасть більше ударів, ніж Усик.

При цьому аналітики вважають, що кількість ударів Джошуа також буде в коридорі 100-110.

Ентоні Джошуа vs Олександр Усик
Ентоні Джошуа vs Олександр Усик / Фото: Instagram

Цікаві ставки на бій

  • Досить висока ймовірність (28%), що Усик хоча б раз під час бою прибере руки за спину. Коефіцієнт – 3.34
  • Імовірність такого ж вчинку у виконанні Джошуа – всього 17% (коефіцієнт 5.60)
  • Приблизно така ж ймовірність, що один з трьох суддів за підсумками бою вважатиме, що була нічия (коефіцієнт 5.50)
  • Шанси Усика побувать в нокдауні, а потім виграти бій за очками оцінюються в 12% (коефіцієнт 7.00).

Ентоні Джошуа vs Олександр Усик
Ентоні Джошуа vs Олександр Усик / Фото: Reuters

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