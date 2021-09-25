25 сентября 14:30
Челси 0
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25 сентября 14:00
Александрия 2
Мариуполь 1
25 сентября 17:00
Шахтер 4
Верес 1
25 сентября 19:30
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26 сентября 14:00
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Львов --
26 сентября 17:00
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Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
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Черноморец --
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Шахтер --
Интер --
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Манчестер Сити --
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Лейпциг --
Брюгге --
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Порту --
Ливерпуль --
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Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
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Спортинг --
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Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
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Вольфсбург --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Что происходит: котировки на победу Усика падают в день боя

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
25 сентября, 19:19
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Битва года в цифрах букмекеров: кто фаворит, когда завершится бой, будет ли нокаут и почему падают коэффициенты на Усика
Энтони Джошуа - фаворит боя. Но шансы Александра Усика ближе к старту поединка увеличиваются
Энтони Джошуа - фаворит боя. Но шансы Александра Усика ближе к старту поединка увеличиваются / Фото: Reuters

Сегодня в Лондоне бой Усик – Джошуа: один из самых ожидаемый поединков в мире, а в Украине – и подавно!

В последний раз украинец боксировал за титул в супертяжелом весе четыре года назад – тогда Кличко проиграл как раз сегодняшнему сопернику Усика.

Кто фаворит

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Чемпион. Но котировка 1xbet на победу Энтони Джошуа со вчерашнего дня поднимается, а значит – его шансы экспертами понижены.

Как изменились коэффициенты на исход боя:

ПятницаСуббота
победа Джошуа1.441.57
ничья19.020.0
победа Усика3.483.01

Соответственно, так изменилась вероятность:

ПятницаСуббота
победа Джошуа67%62%
ничья5%5%
победа Усика28%33%
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Такое изменение котировок не означает, что букмекерам стала известна какая-то инсайдерская информация о поединке.

Скорее всего, сегодня увеличивается объем ставок на победу украинского боксера, соответственно, алгоритмы букмекерских контор понижают соответсвующий коэффициент – и повышают противоположный.

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Промо боя Усик – Джошуа:

Сколько продлится бой

Наиболее вероятным аналитики считают завершение боя в 8 раунде – котировка на это 11.0. Также высокие шансы у соседних раундов – седьмого и девятого – котировки на 11.50.

Наименьшая вероятность завершения боя в первом, втором и последнем раундах.

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Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Коллаж: Сегодня

Сколько ударов нанесут боксеры

Букмекеры прогнозируют, что Усик нанесет больше 100 (коэффициент 1.74), но меньше 110 ударов (на больше 110 котировки 2.58).

С вероятностью в 65% Джошуа нанесет больше ударов, чем Усик.

При этом аналитики считают, что количество ударов Джошуа также будет в коридоре 100-110.

Энтони Джошуа vs Александр Усик
Энтони Джошуа vs Александр Усик / Фото: Instagram

Интересные ставки на бой

  • Довольно высокая вероятность (28%), что Усик хотя бы раз во время боя уберет руки за спину. Коэффициент – 3.34
  • Вероятность такого же поступка в исполнении Джошуа – всего 17% (коэффициент 5.60)
  • Примерно такая же вероятность, что один из трех судей по итогам боя посчитает, что была ничья (коэффициент 5.50)
  • Шансы Усика побувать в нокдауне, а затем выиграть бой по очкам оцениваются в 12% (коэффициент 7.00).

Энтони Джошуа vs Александр Усик
Энтони Джошуа vs Александр Усик / Фото: Reuters

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