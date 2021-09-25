Что происходит: котировки на победу Усика падают в день боя

Сегодня в Лондоне бой Усик – Джошуа: один из самых ожидаемый поединков в мире, а в Украине – и подавно!
В последний раз украинец боксировал за титул в супертяжелом весе четыре года назад – тогда Кличко проиграл как раз сегодняшнему сопернику Усика.
Кто фаворит
Чемпион. Но котировка 1xbet на победу Энтони Джошуа со вчерашнего дня поднимается, а значит – его шансы экспертами понижены.
Как изменились коэффициенты на исход боя:
|Пятница
|Суббота
|победа Джошуа
|1.44
|1.57
|ничья
|19.0
|20.0
|победа Усика
|3.48
|3.01
Соответственно, так изменилась вероятность:
|Пятница
|Суббота
|победа Джошуа
|67%
|62%
|ничья
|5%
|5%
|победа Усика
|28%
|33%
Такое изменение котировок не означает, что букмекерам стала известна какая-то инсайдерская информация о поединке.
Скорее всего, сегодня увеличивается объем ставок на победу украинского боксера, соответственно, алгоритмы букмекерских контор понижают соответсвующий коэффициент – и повышают противоположный.
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Промо боя Усик – Джошуа:
Сколько продлится бой
Наиболее вероятным аналитики считают завершение боя в 8 раунде – котировка на это 11.0. Также высокие шансы у соседних раундов – седьмого и девятого – котировки на 11.50.
Наименьшая вероятность завершения боя в первом, втором и последнем раундах.
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Сколько ударов нанесут боксеры
Букмекеры прогнозируют, что Усик нанесет больше 100 (коэффициент 1.74), но меньше 110 ударов (на больше 110 котировки 2.58).
С вероятностью в 65% Джошуа нанесет больше ударов, чем Усик.
При этом аналитики считают, что количество ударов Джошуа также будет в коридоре 100-110.
Интересные ставки на бой
- Довольно высокая вероятность (28%), что Усик хотя бы раз во время боя уберет руки за спину. Коэффициент – 3.34
- Вероятность такого же поступка в исполнении Джошуа – всего 17% (коэффициент 5.60)
- Примерно такая же вероятность, что один из трех судей по итогам боя посчитает, что была ничья (коэффициент 5.50)
- Шансы Усика побувать в нокдауне, а затем выиграть бой по очкам оцениваются в 12% (коэффициент 7.00).