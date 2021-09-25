Усик – Джошуа: пряма відеотрансляція бою за чотири чемпіонські пояси

Олександр Усик і Ентоні Джошуа зійдуться на рингу в поєдинку за звання чемпіона світу в суперважкій вазі. На кону будуть відразу чотири пояси: WBA, IBF, WBO, IBO

Олександр Усик і Ентоні Джошуа перед боєм / Фото: REUTERS

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Тоттенхем" в Лондоні. Це буде найбільший бій для України з моменту завершення кар'єри Володимиром Кличком. Усик – Джошуа онлайн доступний на нашому сайті.

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Пряма трансляція поєдинку відбудеться на платформі Megogo . Вечір боксу почнеться о 20:00 за Києвом, а головний бій стартує не раніше півночі.

Дивитися бій Усик – Джошуа:

Олександр Усик провів на професійному рингу 18 поєдинків і всі виграв. 13 раз він перемагав нокаутом.

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На рахунку Джошуа 24 перемоги в профі, 22 з них – нокаутом. А ще у Ентоні є одна поразка – теж нокаутом. Так що британець не є неприступною фортецею. Дивіться, як раніше Джошуа ставили на коліна .

Що стосується котирувань букмекерів, то аналітики 1xbet бачать фаворитом британця: коефіцієнт на перемогу Джошуа – 1.575, на перемогу Усика – 3.012, на нічию – 20. Найімовірніший результат – перемога технічним нокаутом (2.2).