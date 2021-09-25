Ось чому Джошуа боїться ліву руку Усика: як британця вирубив румун-ноунейм

Із шульгами у Ентоні Джошуа проблеми – в 2011-му його відправив у нокаут суперник зі Східної Європи. Сьогодні це може повторитися в Лондоні

Джошуа уже був у нокауті після ударів шульги / Фото: Instagram

"Яка найбільша загроза, яку становить мені Усик у рингу? Я б сказав, що це його позиція шульги", – заявив напередодні бою з українцем Ентоні Джошуа. І він не лукавив. Онлайн бою Усик – Джошуа доступний на нашому сайті.

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Справа в тому, що саме від шульги Джошуа зазнав своєї найболючішої поразки в аматорах.

Це сталося на чемпіонаті Європи-2011 в турецькій Анкарі, за рік до переможної для британця домашньої Олімпіади-2012.

В 1/4 фіналу Ей-Джей зустрівся з румуном Міхаєм Ністором, дещо схожим на Енді Руїса товстуном, який помітно поступався британцеві в зрості.

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Але це не завадило, за великим рахунком, ноунейму Ністору в третьому раунді своєю могутньою лівою рукою сенсаційно відправити Джошуа спочатку в нокдаун, а потім – і в нокаут! Програвши, британець був шокований, не розуміючи, як таке сталося.

Відзначимо, що на такий результат розраховує сьогодні і табір шульги Олександра Усика. "Олександр на 1000 відсотків переконаний в перемозі над Джошуа. Один удар в підборіддя – і Ентоні впаде", – каже промоутер українця Олександр Красюк.

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Ентоні Джошуа vs Олександр Усик / Фото: Reuters

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