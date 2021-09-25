Стрим боя Усик – Джошуа. Смотрим поединок вместе

Поединок года на лондонском стадионе "Тоттенхэм". Непобедимый Александр Усик противостоит чемпиону мира среди супертяжей Энтони Джошуа

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Вот и настал этот момент! Александр Усик против Энтони Джошуа. На нашем сайте проходит онлайн-трансляция боя Усик – Джошуа.

Усик – Джошуа: где смотреть бой

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Кроме этого, мы ведем стрим поединка Усик – Джошуа на нашем YouTube-канале с профессиональным комментатором и чатом болельщиков. Смотрим и обсуждаем бой вместе!

Напомним, Александр Усик провел на профессиональном ринге 18 поединков и все выиграл. 13 раз он побеждал нокаутом.

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Усик пугает лагерь Джошуа своим умом / Фото: Reuters

На счету Джошуа 24 победы в профи, 22 из них – нокаутом. А еще у Энтони есть одно поражение – тоже нокаутом. Так что британец не является неприступной крепостью. Смотрите, как ранее Джошуа ставили на колени.

Энтони Джошуа vs Александр Усик / Фото: Reuters

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Что касается котировок букмекеров, то аналитики 1xbet видят фаворитом британца: коэффициент на победу Джошуа – 1.584, на победу Усика – 2.976, на ничью – 20. Самый вероятный исход – победа техническим нокаутом (2.2).