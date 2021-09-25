Усик – Джошуа: прямая видеотрансляция боя за четыре чемпионских пояса

Александр Усик и Энтони Джошуа сойдутся на ринге в поединке за звание чемпиона мира в супертяжелом весе. На кону будут сразу четыре пояса: WBA, IBF, WBO, IBO

Александр Усик и Энтони Джошуа перед боем / Фото: REUTERS

Поединок состоится на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне. Это будет самый большой бой для Украины с момента завершения карьеры Владимиром Кличко. Усик – Джошуа онлайн доступен на нашем сайте.

Читайте также:

Реклама

Прямая трансляция поединка пройдет на платформе Megogo. Вечер бокса начнется в 20:00 по Киеву, а главный бой стартует не ранее полуночи.

Смотреть бой Усик – Джошуа:

Александр Усик провел на профессиональном ринге 18 поединков и все выиграл. 13 раз он побеждал нокаутом.

Реклама

На счету Джошуа 24 победы в профи, 22 из них – нокаутом. А еще у Энтони есть одно поражение – тоже нокаутом. Так что британец не является неприступной крепостью. Смотрите, как ранее Джошуа ставили на колени.

Что касается котировок букмекеров, то аналитики 1xbet видят фаворитом британца: коэффициент на победу Джошуа – 1.575, на победу Усика – 3.012, на ничью – 20. Самый вероятный исход – победа техническим нокаутом (2.2).