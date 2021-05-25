Промоутер наїхав на Ф'юрі після зриву бою з Джошуа: "Ти коштував мені найбільшого бою всіх часів"

Британський промоутер вважає, що команда Тайсона Ф'юрі винна у зриві об'єднавчого бою проти Ентоні Джошуа, а сам боксер навіть не спробував врятувати ситуацію

Едді Гірн і Тайсон Ф'юрі / Фото: Getty Images

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Гірн сказав все, що думає про команду Тайсона Ф'юрі і про самого боксера після зриву об'єднавчого поєдинку. Як ми писали раніше, WBO схвалила чемпіонський бій Усика з Джошуа і квапить боксерів із датою.

"Команда Ф'юрі навіть не спробувала врятувати бій з Ентоні Джошуа. Жодної спроби. Не вірю", – поскаржився Гірн у бесіді з iFL TV, якого цитує Vringe.com.

Він незадоволений тим, що команда Тайсона легко здалася і швидко переключилася на бій проти Деонтея Вайлдера, а сам Ф'юрі вже підписав контракт на третій бій із Вайлдером і пообіцяв його розтрощити в першому раунді.