Промоутер наїхав на Ф'юрі після зриву бою з Джошуа: "Ти коштував мені найбільшого бою всіх часів"

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Гірн сказав все, що думає про команду Тайсона Ф'юрі і про самого боксера після зриву об'єднавчого поєдинку. Як ми писали раніше, WBO схвалила чемпіонський бій Усика з Джошуа і квапить боксерів із датою.
"Команда Ф'юрі навіть не спробувала врятувати бій з Ентоні Джошуа. Жодної спроби. Не вірю", – поскаржився Гірн у бесіді з iFL TV, якого цитує Vringe.com.
Він незадоволений тим, що команда Тайсона легко здалася і швидко переключилася на бій проти Деонтея Вайлдера, а сам Ф'юрі вже підписав контракт на третій бій із Вайлдером і пообіцяв його розтрощити в першому раунді.
"Ну і де ж твоя реакція, Тайсон Ф'юрі? Ти ж так хотів битися з Джошуа, а тепер і поганого слова про всю цю ситуацію не промовив. Ти не сказав, як сильно ти розчарований, який пригнічений і розбитий, ти не звернувся до своїх промоутерів, які явно могли вже давно розірвати цей контракт (із Вайлдером), а просто пішов в сторону. Що ти зробив? Ти не тільки коштував мені 50-60 мільйонів доларів. Ти коштував мені найбільшого бою всіх часів. Тому що ти здався. І не намагайся спростовувати мої слова, тому що все дуже вже очевидно", – звернувся до боксера Гірн.