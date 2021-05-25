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Промоутер наїхав на Ф'юрі після зриву бою з Джошуа: "Ти коштував мені найбільшого бою всіх часів"

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
25 травня, 22:18
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Британський промоутер вважає, що команда Тайсона Ф'юрі винна у зриві об'єднавчого бою проти Ентоні Джошуа, а сам боксер навіть не спробував врятувати ситуацію
Едді Гірн і Тайсон Ф'юрі
Едді Гірн і Тайсон Ф'юрі / Фото: Getty Images

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Гірн сказав все, що думає про команду Тайсона Ф'юрі і про самого боксера після зриву об'єднавчого поєдинку. Як ми писали раніше, WBO схвалила чемпіонський бій Усика з Джошуа і квапить боксерів із датою.

"Команда Ф'юрі навіть не спробувала врятувати бій з Ентоні Джошуа. Жодної спроби. Не вірю", – поскаржився Гірн у бесіді з iFL TV, якого цитує Vringe.com.

Він незадоволений тим, що команда Тайсона легко здалася і швидко переключилася на бій проти Деонтея Вайлдера, а сам Ф'юрі вже підписав контракт на третій бій із Вайлдером і пообіцяв його розтрощити в першому раунді.

"Ну і де ж твоя реакція, Тайсон Ф'юрі? Ти ж так хотів битися з Джошуа, а тепер і поганого слова про всю цю ситуацію не промовив. Ти не сказав, як сильно ти розчарований, який пригнічений і розбитий, ти не звернувся до своїх промоутерів, які явно могли вже давно розірвати цей контракт (із Вайлдером), а просто пішов в сторону. Що ти зробив? Ти не тільки коштував мені 50-60 мільйонів доларів. Ти коштував мені найбільшого бою всіх часів. Тому що ти здався. І не намагайся спростовувати мої слова, тому що все дуже вже очевидно", – звернувся до боксера Гірн.

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