Усик проти Викрадача трупів: хто ж вийде проти Джошуа

У Олександра Усика з'явилися серйозні конкуренти за право боксувати з Ентоні Джошуа, у якого раніше зірвався поєдинок проти Тайсона Ф'юрі.
Як повідомив британський промоутер чемпіона WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа – Едді Гірн, вони розглядають варіанти проведення поєдинку Ей-Джея з Ділліаном Вайтом, або ж – з Енді Руїсом.
Відзначимо, що свого часу Джошуа програв Вайту, відомому за прізвиськом "Викрадач трупів", в аматорах. Однак потім нокаутував його на профі-рингу.
Дивіться, як Вайт перемагав Джошуа в аматорах
З Енді Руїсом Джошуа також зустрічався двічі. Програв нокаутом, а потім переміг мексиканського товстуна за очками.
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Утім, як заявив Едді Гірн iFL TV, найбільш вірогідним суперником Джошуа в наступному бою є все-таки Усик.
Нагадаємо, 22 травня WBO схвалила чемпіонський бій Усика з Джошуа. У них є десять днів, щоб домовиться, інакше будуть оголошені торги.
Бій Усик – Джошуа може відбутися 21 або 28 серпня. За словами Гірна, розглядається проведення поєдинку в Лондоні – на "Вемблі" або на стадіоні "Тоттенгем Готспур Стедіум".