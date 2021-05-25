Усик проти Викрадача трупів: хто ж вийде проти Джошуа

У разі зриву поєдинку Ентоні Джошуа з Олександром Усиком, замість українця з Ей-Джеєм може побитися Ділліан Вайт. Він перемагав Джошуа в аматорах, але програв йому в профі

Олександр Усик проти Ентоні Джошуа / Фото: Instagram

У Олександра Усика з'явилися серйозні конкуренти за право боксувати з Ентоні Джошуа, у якого раніше зірвався поєдинок проти Тайсона Ф'юрі.

Як повідомив британський промоутер чемпіона WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа – Едді Гірн, вони розглядають варіанти проведення поєдинку Ей-Джея з Ділліаном Вайтом, або ж – з Енді Руїсом.

Відзначимо, що свого часу Джошуа програв Вайту, відомому за прізвиськом "Викрадач трупів", в аматорах. Однак потім нокаутував його на профі-рингу.

Дивіться, як Вайт перемагав Джошуа в аматорах

З Енді Руїсом Джошуа також зустрічався двічі. Програв нокаутом, а потім переміг мексиканського товстуна за очками.

Утім, як заявив Едді Гірн iFL TV, найбільш вірогідним суперником Джошуа в наступному бою є все-таки Усик.

Усик vs Джошуа / Фото: Twitter

Нагадаємо, 22 травня WBO схвалила чемпіонський бій Усика з Джошуа. У них є десять днів, щоб домовиться, інакше будуть оголошені торги.

Бій Усик – Джошуа може відбутися 21 або 28 серпня. За словами Гірна, розглядається проведення поєдинку в Лондоні – на "Вемблі" або на стадіоні "Тоттенгем Готспур Стедіум".