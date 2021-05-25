Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Усик проти Викрадача трупів: хто ж вийде проти Джошуа

Олег Люлька Олег Люлька
25 травня, 07:36
Копіювати лінк
У разі зриву поєдинку Ентоні Джошуа з Олександром Усиком, замість українця з Ей-Джеєм може побитися Ділліан Вайт. Він перемагав Джошуа в аматорах, але програв йому в профі
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа / Фото: Instagram

У Олександра Усика з'явилися серйозні конкуренти за право боксувати з Ентоні Джошуа, у якого раніше зірвався поєдинок проти Тайсона Ф'юрі.

Як повідомив британський промоутер чемпіона WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа – Едді Гірн, вони розглядають варіанти проведення поєдинку Ей-Джея з Ділліаном Вайтом, або ж – з Енді Руїсом.

Відзначимо, що свого часу Джошуа програв Вайту, відомому за прізвиськом "Викрадач трупів", в аматорах. Однак потім нокаутував його на профі-рингу.

Дивіться, як Вайт перемагав Джошуа в аматорах

З Енді Руїсом Джошуа також зустрічався двічі. Програв нокаутом, а потім переміг мексиканського товстуна за очками.

В тренді

Утім, як заявив Едді Гірн iFL TV, найбільш вірогідним суперником Джошуа в наступному бою є все-таки Усик.

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Twitter

Нагадаємо, 22 травня WBO схвалила чемпіонський бій Усика з Джошуа. У них є десять днів, щоб домовиться, інакше будуть оголошені торги.

Бій Усик – Джошуа може відбутися 21 або 28 серпня. За словами Гірна, розглядається проведення поєдинку в Лондоні – на "Вемблі" або на стадіоні "Тоттенгем Готспур Стедіум".

Відео: Instagram

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опитування
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти